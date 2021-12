Bandas baianas se apresentam no Sarau Domingo no Parque de Pituaçu

O Sarau Domingo no Parque de Pituaçu receberá neste final de semana, nos dias 7 e 8 de setembro, as bandas Roda Elétrica, Cria Nativa e Stan Lees. As apresentações são gratuitas e irão acontecer no quiosque central, no Parque Metropolitano de Pituaçu, a partir das 14h.

Quem abre a programação no sábado, 7, é a Banda Roda Elétrica, anfitriã do Sarau, com muito samba e batidas eletrônicas. Na sequência, a banda Cria Nativa dá um show de reggae.

Já no domingo, 9, a Banda Roda Elétrica se apresenta novamente, desta vez com a participação da artista argentina Cecília Cora. Logo após, a banda Stan Lees fecha a programação com um show bastante elétrico, que mistura samba, rock, ijexá, baião, entre outras sonoridades.

Realizado pelo Coletivo Cacos, o Sarau Domingo no Parque de Pituaçu já está em sua quarta edição, promovendo o encontro de artistas diversos com frequentadores e visitantes do Parque.

adblock ativo