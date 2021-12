Banda Yeah Yeah Yeahs faz show em São Paulo

A última vez que o trio Yeah Yeah Yeahs veio ao Brasil foi em pleno hype da banda, em 2006, quando só tinham um disco, Fever to Tell (eleito por Rolling Stone, Pitchfork Media e NME como um dos melhores daquele ano) e tocaram numa eufórica Marina da Glória (na mesma noite que Patti Smith). De lá para cá, experimentaram o auge, com um disco elogiadíssimo, It’s Blitz!, mas também quase se separaram.

Após um hiato, voltam nesta quinta-feira, 7, ao Brasil abrindo para o Red Hot Chili Peppers e a bordo de um novo álbum não tão unânime, Mosquito. "Não sei se é ‘controverso’. O que posso dizer é que é um trabalho diferente de todos os outros. É a mesma banda, é a mesma verdade, mas uma banda em progresso, com os artistas mudando, a música mudando. É 100% real. Se você observar nossa carreira, vai ver que nunca estagnamos, estivemos sempre em movimento", disse à reportagem o guitarrista Nick Zinner.

Zinner e a carismática cantora Karen O. formam a espinha dorsal do Yeah Yeah Yeahs, que se completa com Brian Chase (bateria). Nick é um guitarrista admirado por seus pares, como Lee Ranaldo (do Sonic Youth), mas não é um tecnocrata do instrumento. "Toco a mesma guitarra desde os 14 ou 15 anos, uma Strato velha. Não é uma grande guitarra", conta.

YEAH YEAH YEAHS E RED HOT CHILLI PEPPERS - Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura 1.209. Hoje, 20h (Red Hot às 22 h). Ingressos esgotados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo