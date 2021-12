Banda Vovó do Mangue lança album no Pelourinho em maio

O Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, vai receber a Banda Vovó do Mangue no dia 5 de maio, às 20h para um show gratuito do lançamento oficial do albúm da banda.

A apresentação vai contar ainda com a participação das bandas Arte Sideral, Ronco e Irmão Carlos. Vovó do Mangue faz um som com influencias do rock, blues, jazz e de ritmos brasileiros como baião e candomblé.

adblock ativo