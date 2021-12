Banda vocal americana The Platters faz shows em Salvador

Houve um tempo em que festa só era festa (daquelas boas mesmo) se tocasse Only You, do The Platters. A década era 1950, e das vitrolas dos aniversários em casa às elegantes orquestras que tocavam nos clubes, a canção era presença quase que obrigatória no setlist.

Sábado, 11, e domingo, 12, o público de Salvador terá a oportunidade de deixar de lado os LPs e as MP3 da banda para ouvir ao vivo: The Platters chega à cidade com nova formação, para duas apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Os shows são parte de uma turnê pela América Latina e têm em seu repertório algumas das mais célebres canções interpretadas pelo grupo, que existe há seis décadas. Dentre os sucessos que estarão no setlist estão Smoke Gets In Your Eyes e The Great Pretender, além de Only You, é claro.

Líder do grupo, o barítono B. J. Mitchell afirma que os brasileiros são o maior público do The Platters. "Eles sorriem, choram e cantam conosco. Nós sempre temos boas expectativas de ter um grande show". Em relação ao sucesso prolongado de Only You, Mitchell revela que a banda teve sorte em ser a dona da canção. "Me desculpe se vou parecer convencido, mas algum artista pode recriar a Monalisa? Alguém pode construir outra Torre de Pisa?", questiona.

Paixão - Apaixonada pelo hit da banda, a aposentada Walderez Chagas conta que The Platters faz parte de suas melhores recordações da adolescência. Aos "60 e alguma coisa" (como ela responde ao ser questionada sobre sua idade), ela afirma que Only You era sua canção favorita.

Foi por conta desse amor irrefreável pela música que ela comprou o primeiro disco da banda, na extinta magazine Duas Américas, na rua Chile. "Eu trabalhava na loja, e lá só ia gente chique. Mesmo assim eu comprei o LP do The Platters. Eu ouvia sempre, junto com outros artistas, como Nat King Cole e Charles Aznavour".

Filho de Walderez, o bacharel em Filosofia e músico Rodrigo Chagas conta por que também é fã da banda. "Comecei a gostar também por influência de minha mãe. Se tem uma música que marcou minha infância, não posso negar que é Only You".

Depois de gostar da banda, Rodrigo começou a conhecer mais grupos vocais. "É difícil falar do The Platters, porque são que nem Beatles, Elvis. Estão presentes em sua vida inteira, você ouviu tanto e há tanto tempo que nem lembra quando foi a primeira vez".

História - A canção foi escrita pelo compositor e arranjador Buck Ram, e originalmente se chamava Only You (And You Alone). Foi gravada pela primeira vez pelo The Platters em 1954, mas se tornou um hit no ano seguinte.

Foi Ram o responsável por tornar um sucesso o grupo formado por Alex Hodge, Cornell Gunter, David Lynch, Joe Jefferson, Gaynel Hodge e Herb Reed. Atualmente, The Platters é o tenor Kevin Carrol, o segundo-tenor Ronn Howard, a soprano brasileira Vanessa Falabella e o barítono B. J. Mitchell.

