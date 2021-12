Banda Vingadora comanda "Sexta do Trá"

Sucesso com o hit "Paredão Metralhadora", que é considerada por muitos a música do Carnaval 2016, a banda Vingadora vai animar o Armazém Vilas nesta sexta-feira, 22. Batizada de "Sexta do Trá", a festa acontece a partir das 22h.

Os ingressos, que custam de R$ 40 até R$ 90, podem ser adquiridos na casa de shows, em Vilas do Atlântico, e nos principais balcões de vendas dos shoppings.



Liderado por Tays Reis, o grupo já começa a trabalhar com outras canções, que compõem o CD, como: "A Minha Mãe Deixa", "Bota o Coelho na Toca" e "Dança das Vingadoras".

Além da Vingadora, a banda Papazoni também vai animar a noite no Armazém.

