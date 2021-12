O reconhecimento nacional veio com a participação no programa Superstar, mas a banda Vibrações, que possui 17 anos de estrada, já é uma velha conhecida do público baiano. Neste sábado, 14, os alagoanos se apresentam pela segunda vez no palco principal da República do Reggae, que acontece no Wet'n Wild (avenida Paralela), a partir das 18h.

A primeira participação do grupo no festival foi em 2009, quando ele fechou a programação com grandes nomes do reggae mundial, como Gregory Isaacs e SOJA. Desta vez, eles dividem o palco com Alpha Blondy, Siddy Ranks, Edson Gomes e Adão Negro.

Sobre o sucesso conquistado após o Superstar - quando apostaram na releitura de "Ela Partiu", conhecida na voz de Tim Maia -, o vocalista Luiz de Assis afirma que foi uma oportunidade de alcançar novos públicos no Brasil.

"A gente conseguiu chegar em outros lugares, como no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disto, somos reconhecidos por outras pessoas, como senhores de idade que pedem para tirar foto", revela.

Em relação a "Ela Partiu", a banda já havia experimentado a música em shows antes do programa. "A gente se apropriou da música de tão visceral que é a relação da gente com ela", ressalta Luiz.

Com a boa aceitação do público, a canção se transformou em uma das apostas da Vibrações e deu nome à nova turnê, que a banda apresenta no festival. Além dela, outras releituras fazem parte do repertório, além de músicas autorais, como "Bom Amigo".

Confira o vídeo:

Thaís Seixas Banda Vibrações volta à República do Reggae com nova turnê

