Banda Velhas Virgens realiza show de turnê em Salvador

A banda de rock 'Velhas Virgens' apresenta no dia 14 de dezembro, uma turnê em comemoração aos 30 anos de carreira do grupo. A turnê "Velhas Virgens 30 anos" acontece no Salvador Music Place, em Patamares.

Com estilo eletrizante, a banda paulista, nascida nos anos 80, é um ícone do rock nacional independente. Nesta trajetória musical, a banda carrega na bagagem mais de dois mil shows realizados por todo o Brasil, tornando-se o grupo nacional com mais tempo de sucesso independente, segundo apontamento do livro de recordes brasileiro, RankBrasil.

O repertório do show será composto por clássicos da banda como "Toda Puta Mora Longe", "Beijos do Corpo" e "Abre Essas Pernas pra Mim", entre outros.

Os ingressos estão disponíveis através do Sympla ou nos postos de vendas no Eddie Caldos e Espetos, Bar dos Bardos e Duentes Tatoo.

