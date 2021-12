Banda Uó se apresenta em Salvador com a turnê 'Veneno'

Para animar o público soteropolitano, a Banda Uó vai se apresentar com a turnê “Veneno”, no dia 5 de novembro. O show será realizado durante a festa “Pardieiro”, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho.

Os músicos Candy Mel, David Sabbag e Mateus Carrilho pretendem apresentar um repertório com músicas do atual disco de trabalho, que leva o mesmo nome da turnê.

Canções como “Dá1Like”, “Arregaçada” e “É da Rádio?” estão garantidos no evento, além de alguns sucessos antigos.

A noite contará também com apresentações dos Dj's Ia Fraguas e Leandro Pardí, a partir das 19h. Os ingressos para o primeiro lote custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

