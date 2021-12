A Banda Uó divulgou em seu canal no YouTube, nestquarta-feira, 19, a música "Dá1LIKE", do seu mais novo álbum, "Veneno". Com participação da rapper brasileira Karol Conka, o single é de autoria dos vocalistas Mateus Carrilho e Davi Sabbag.

Essa é a segunda música do álbum a ficar conhecida. Na semana passada, o trio apresentou "É da Rádio?", com um lyric vídeo.

O lançamento digital de "Veneno" será no dia 4 de setembro e a pré-venda começa no dia 28 de agosto.

Confira "Dá1LIKE":

Da Redação Banda Uó divulga segunda música do álbum "Veneno"

adblock ativo