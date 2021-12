Banda Ú Tal do Xote se despede da temporada de verão

A banda Ú Tal do Xote (UTX) se despede da estação mais quente do ano com mais uma edição do Sarau Du Tal, nesta quarta-feira, 19, no Padaria Bar, a partir das 22h.

Antecedendo o São João, a UTX fará a releitura de diversas canções conhecidas pelos amantes do forró, além de músicas da banda como "Porque não", "O Tal do Baião", "Forró no Litoral", "Vem meu Bebê" e "Binha".

O Sarau Du Tal acontece todas as quartas-feiras no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e reúne artistas de diversos gêneros para apresentar o melhor da música para baianos e turistas que curtem o verão da Bahia.

