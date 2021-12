Banda traVoltA tocará clássicos do rock em show em Itacaré

A banda de rock traVoltA se apresenta neste sábado, 29, na primeira etapa do Circuito Baiano de Surf Master, na praia da Tiririca, em Itacaré.

O grupo, já conhecido por promover em seus shows uma viagem pela história do rock internacional e nacional, do clássico ao contemporâneo, é atualmente formado por Davi Melo (guitarra e voz), Ricardo Sato (baixo e voz), Pablo Ayade (violão e voz) e Joca Alcântara (bateria).

No repertório do show, a banda promete tocar canções dos Beatles, The Beach Boys, Elvis Presley, Raul Seixas, Lulu Santos, Wando, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Legião Urbana, The Clash, The Wonders, Bee Gees, James Brown e The Village People.

