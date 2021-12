Banda Timbalada anuncia Carnaval, clipe e ensaio de verão

A Timbalada confirmou presença no sábado de Carnaval. Composto por Paula, Buja e Rapha, o trio irá arrastar os fãs no circuito Barra-Ondina.

Antes disso, nesta sexta-feira, 12, a banda lançará single e clipe da canção “É desse nego que ela gosta”, composição de Rafa Chagas e Rick Costa. O videoclipe foi gravado no Guetho Square e retrata o amor e a sedução, numa homenagem ao cuidado que a mulher merece ter.

Já em dezembro, a festa Timbalada Regueto acontecerá no Museu do Ritmo, no Comércio. O clima será de ensaio de Carnaval.

