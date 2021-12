Banda "Three Little Birds" faz tributo a Bob em Salvador

O mestre do reggae, Bob Marley, é homenageado em mais uma edição de tributo da "Three Little Birds", banda liderada pela cantora e compositora da nova geração da música baiana, Renata Bastos. O evento acontece na próxima sexta-feira, 24, às 23h, na Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, e conta com as participações de Andrea Martins, DJA Luz e Jau.

Apreciadora do maior ícone do reggae "desde pequenininha", Renata tem a obra do cantor e compositor jamaicano como referência pessoal e artística. "É uma paixão antiga, sempre escutei Bob. São canções que fazem parte da minha história", conta. A artista também faz carreira solo, integra o Coletivo MINAVU, e os grupos Nossos Baianos e À Trois.

A proposta da "Three Little Birds" surgiu em conversa de Renata com o amigo e parceiro musical Davi Brandão, em 2013. No início, era apenas voz, violão e percussão, até que o público foi crescendo e, com ele, o número de membros da banda. Hoje fazem parte, além da cantora, o guitarrista Átila Santtana (I.F.Á. Afrobeat), o baixista Fabrício Mota (I.F.Á. Afrobeat), a tecladista Inês Regina e o baterista Iuri Carvalho (Diamba).

O show sempre tem convidados. Soraia Drummond, Lutte, Serginho (Adão Negro), Peu Tanajura e Hugo Sanbone são alguns dos músicos que já participaram das apresentações do conjunto. Mesmo não sendo autoral, a banda tem tanta importância para Renata, que chega a influenciar o trabalho solo da artista.

"Sempre tive uma relação forte com o reggae e a banda influencia o meu próprio trabalho solo. Desde as primeiras apresentações, as primeiras coisas que fiz, interpreto músicas de Bob Marley", revela Renata. Outros artistas, como Edson Gomes, Alpha Blondy, Diamba e Adão Negro, também fazem parte da sua lista de referências.

O show passeia por diferentes discos de Bob Marley. Do "Wailing Wailers" até o "Uprising", passando pelo "Rastaman Vibration", as principais canções do artista são garantidas, como "Jamming", "Coming In From The Cold", "One Love" e "Positive Vibration".

adblock ativo