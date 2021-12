Banda Suricato é a convidada de Brown no Sarau

A Suricato, uma das finalistas da primeira temporada do "Superstars", da Globo, é a convidada do próximo Sarau du Brown, que acontece neste domingo, 13, às 18h, no Museu du Ritmo.

Formado em 2009, o grupo é composto por Rodrigo Suricato, Gui Schwab, Raphael Romano e Pompeo Polosi. A banda já tem dois discos lançados, "Pra Sempre Primavera" e "Sol-te", e chegou a se apresentar na edição do Rock in Rio deste ano.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 80(pista) e R$ 160 (camarote) e já estão à venda nos balcões do Jornal A Tarde e da Ticketmix dos principais shoppings de Salvador, além do site ingressos.carlinhosbrown.com.br.

A nova temporada do Sarau du Brown teve início no dia 15 de novembro, tendo como convidados especiais Alice Caymmi e Angra, e, na edição seguinte, no dia 29 de novembro, trouxe a Salvador o artista espanhol David Bisbal.

Com o tema Ritual ARTEFIREACCUA, o evento é uma superprodução dividida em quatro atos, em que cada um reverencia um elemento da natureza: ar, água, terra e fogo.

