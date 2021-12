Banda Suricato aposta em sons excêntricos unidos ao pop rock

Suricato. Nome estranho. Som estranho? Talvez. Após ter participado do reality SuperStar, a banda carioca Suricato lança seu segundo disco e aposta na sonoridade experimental unida ao espírito coletivo do grupo.



Com 11 faixas e uma canção bônus, o disco chega ao mercado pelo selo Slap. Sol-te é uma grande mistura musical. Um pop rock indie, com influências do blues e do country, além de experimentações sonoras, com instrumentos além do trio bateria, baixo e guitarra.



A banda



Em sua segunda formação, a Suricato conta com os seguintes instrumentistas: Gui Schwab (didjeridoo, weissenborn, viola caipira, gaita, violão e banjo), Rodrigo Suricato (voz, violão, guitarra, mala bumbo, banjo, weissenborn, ukulele, gaita), Pompeo Pelosi (percussão e bateria) e Raphael Romano (baixo e percussão).



Com autoridade de quem fundou a banda, Rodrigo Nogueira afirma: "O intuito da Suricato é ser uma espécie de núcleo criativo. As pessoas ficam o tempo que acharem necessário e usam esse espaço para expressar sua arte". O estranho nome da banda surgiu a partir de uma série de TV chamada O Reino dos Suricatos. O modo de vida dos pequenos animais no sul da África inspirou o vocalista.



Rodrigo Nogueira volta às origens da banda para explicar. "Era uma espécie de Big Brother de suricatos, muito engraçado. E achei bonita a maneira como eles se revezavam nas tarefas, tudo muito colaborativo, sem hierarquia muito definida, todos ajudam muito o tempo todo".



E foi nesse espírito colaborativo que esses e músicos se juntaram para lançar o segundo disco da banda. "Tenho muito orgulho do primeiro disco, mas acho que ]esse novo é um divisor de água", afirma Rodrigo.



Pesquisa e sonoridade



Como bons músicos, todos da Suricato sempre se dedicaram à pesquisa, sobretudo com seus instrumentos de trabalho. Nesse processo, o guitarrista Guilherme Schwa apareceu com o didgeridoo, um instrumento de sopro dos aborígenes australianos, que requer respiração circular para tocar, bastante usado para meditação.

"A gente fica muito feliz em poder usar certa estranheza dentro do pop, com instrumentos a que as pessoas não estão acostumadas a ver e ouvir", diz Rodrigo.



Principal compositor da banda, o vocalista explica seu processo de criação: "Composição para mim é uma arte de juntar pedaços, uma letra daqui, observar a natureza, o cotidiano e ir juntando tudo isso em uma canção"..



E entre pesquisas, dedicação e leituras, assim como faz com sua guitarra, o músico descobriu o poeta Manoel de Barros: "Manoel de Barros é tão importante para mim quanto Jimi Hendrix", revela o cantor. "É muito bonito como ele levava tão a sério o acabamento das palavras, como um artesão e isso mudou minha vida", completa.



Rodrigo também tocou em bailes e churrascarias, fato que o músico considera ter sido fundamental para sua experiência como músico e artistas. "Tudo que eu sou hoje eu devo aos bailes. De exercitar minha profissão, saber como funciona o meu instrumento, saber como a música atinge as pessoas, o respeito que se deve ter pelo público; eu não tiraria um dia da minha vida tocando em churrascarias pra ser o eu sou hoje", conta.



Perto do público



A banda Suricato esteve entre as três finalistas do programa SuperStar (Globo) e desde o início agradou o público. "A Suricato foi uma grande zebra do programa (risos). Acho que a gente chegou até longe demais", brinca Rodrigo. E é mais longe que a banda ainda quer chegar, apesar da sonoridade alternativa, almejam sucesso com o grande público, como afirma Rodrigo. "Queremos chegar ao máximo número de público possível sem ficar rotulado a um gueto".



Para Rodrigo, a música alternativa, como muitas bandas de rock, indie, não pode se contentar com espaços e públicos pequenos. "É um não querer sair da zona de conforto. Acho falta de coragem. O artista pode não ter talento nenhum, mas o que não pode faltar nele é coragem", afirma.



Se depender de ousadia e coragem para a Suricato conquistar grandes públicos, o caminho já está traçado. Em Salvador, o encontro está marcado em janeiro: a banda será uma das atrações do Festival de Verão 2015.

