Banda Spectro faz tributo a Pink Floyd

Nesta sexta-feira, dia 11/9, a partir das 21h, a banda Spectro se apresenta na Associação Atlética da Bahia (AAB) com o show especial Tributo a Pink Floyd. Os ingressos custam R$ 10 para sócios e R$ 25 para não sócios e já estão à venda na secretaria do clube. A banda tocará os principais sucessos de Pink Floyd, como "Wish You Were Here", "Another Brick On the Wall", dentre outros. Mais informações pelos telefones (71) 3264-5011 / 3264-5245. A AAB fica na Rua César Zama, 316, Barra.

