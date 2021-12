Banda Simple Plan anuncia show em Salvador

A banda canadense de pop punk Simple Plan anunciou que fará uma apresentação em Salvador. Aproveitando a turnê pelo Brasil, que passará por Brasília, no dia 16 de outubro, pelo Rio de Janeiro, no dia 17, e por São Paulo, no dia 18, o grupo desembarca na capital baiana no dia 14 de outubro, onde se apresenta no Bahia Café Hall.

A última vez que a banda esteve no país foi para um show no festival SWU, que aconteceu em novembro de 2011, em Paulínia, interior de São Paulo. Na ocasião, o grupo executou hits como "Perfect", "Crazy", "Addicted", "Welcome to My Life" e "When I'm Gone".

A banda, que nasceu na cidade de Montreal em 1999, é formada por Pierre Bouvier (vocais), Chuck Comeau (bateria e vocais), David Desrosiers (baixo e vocais), Sebastien Lefebvre (guitarra e vocais) e Jeff Stinco (guitarra).

O disco mais recente do grupo é "Get your heart on!", lançado em 2011, com a participação da cantora britânica Natasha Bedingfield e de Rivers Cuomo, vocalista do grupo americano Weezer.

Os valores dos ingressos e banda de abertura da apresentação em Salvador ainda não foram divulgados.

Veja clipe da faixa "Welcome To My Life":

