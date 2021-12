Banda SeuIlsom comanda bloquinho no Imbuí neste domingo

A banda SeuIlsom comanda o Bloquinho do SeuIlsom neste domingo, 24, às 17h, no Quintal da Mangueira, no bairro do Imbuí, em Salvador. Os ingressos custam R$ 10.

O repertório contará com releituras de grandes sucesso do axé music dos anos 90, além das suas músicas “Tatuagem de Amor” e “ Todos os Santos”.

Além disso, o show também conta com a atual aposta da banda, “Entre a Lua e o Mar”, que conta com a participação do cantor Durval Lelys e já alcançou mais de 600 mil visualizações no canal do YouTube.

