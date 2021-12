O grupo baiano Sertanília se apresenta na Saladearte Cinema da Universidade Federal da Bahia (Ufba) nesta segunda-feira, 1º, às 20h30, dentro da programação do Projeto Salademúsica. A entrada é gratuita.

Na apresentação, a Sertanília, que em suas músicas tenta resgatar a tradição através das diversas manifestações culturais do sertão, deve trazer ao público melodias do primeiro disco, lançado em 2012, intitulado Ancestral.

A banda conta com Aiace (vocal), Anderson Cunha (violão e viola) e Diogo Flórez (percussão), que hoje são acompanhados pelos músicos Mariana Marin e Raul Pitanga na percussão, João Almy no violão e Massumi no violoncelo.

Assista ao videoclipe da música Tempo de Sereno, da banda Sertanília

Da Redação Banda Sertanília faz show gratuito na Saladearte

adblock ativo