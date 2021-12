Banda Scambo anuncia show gratuito

O final de semana vai ter um gostinho diferente para os fãs da banda Scambo. Na noite da última segunda-feira,21, o vocalista da banda, Pedro Pondé, anunciou o show gratuito que os músicos vão fazer próximo sábado, 26, no Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, às 18h .

"Extra, extra!! A tendendo a pedidos, teremos um sábado no mercado, e não um domingo no parque", brincou o vocalista ao anunciar o banner do evento na rede social facebook. O anúncio causou comoção entre os fãs, a imagem teve mais de 1.200 compartilhamentos, além de centenas de comentários e curtidas.

No repertório, músicos do novo disco de trabalho, 'Flare', lançado em agosto, e antigos sucessos da banda como 'Mergulhar', 'Ocê e Eu' e 'Carcará'.

adblock ativo