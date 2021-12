A banda de forró Saia Rodada lançou nesta quinta-feira, 18, o clipe de “Bebe e Vem Me Procurar” gravado no Rio Grande do Norte. A música promete conquistar as pistas de dança e também os corações nos momentos de ‘sofrência’.

Na voz de Raí Soares, a canção traz a história de um amor mal resolvido e que sofre de saudade: “Eu era só um lance, uma distração/ O meu corpo era sua diversão/ O nosso combinado era não ligar/Mas tá sentindo falta da cama amarrotada/das roupas pela casa/do cheiro de amor no ar”, diz o refrão.

Outra novidade são as participações dos influenciadores digitais Leydi Paranhos, Lusiane Lira e Lucas Guimarães.

Entre os últimos grandes sucessos da banda estão "Hoje Eu Não Vou Trabalhar", "Apaga A Luz E Vem Deitar", "Quero Sentir De Novo" (parceria com Breno & Caio Cesar) e "Filho do Mato".

Da Redação Banda Saia Rodada lança clipe gravado no Nordeste

