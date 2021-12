Banda Roda Elétrica se apresenta no Pelourinho neste fim de semana

O grupo musical Roda Elétrica se apresenta neste sábado, 26, no Cabuloso Atelier, no Pelourinho. A apresentação se inicia por volta das 21h e tem entrada gratuita. Dialogando com a mistura musical do que é antigo e contemporâneo, a banda promete um repertório dançante, com composições próprias e grandes sucessos de sambistas baianos.

Misturando batidas das diversas vertentes eletrônicas com o samba e suas variações, a banda Roda Elétrica traz uma linguagem contemporânea às suas composições, sem perder as raízes.

Neste semestre, o grupo se apresentou em três cidades da Argentina, além de gravar em 'terras hermanas' parte do clipe de uma das suas músicas de trabalho, a canção 'Trabalhador'.

