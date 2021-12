Banda Rock Forever se apresenta no Café-Teatro Rubi em maio

A banda Rock Forever realiza quatro apresentações no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, em maio. Intitulado de 'Beatles, The Love Songs', o show será realizado nos dias 3, 4, 10 e 11, às 20h30.

O grupo baiano possui 10 anos de carreira e é composto pelos músicos Jô Estrada, Fernando Barros, Ricardo Sato, João Torres e Pedro Deliege. A Rock Forever tem se destacado com as interpretações dos sucessos dos Beatles: em 2016 a banda apresentou o espetáculo 'Contando Beatles' e em 2017 realizou o show 'Beatles Songs – A História das Canções'.

Em 2019, o grupo apresenta 'Beatles, The Love Songs' com sucessos escritos por John, Paul e George . Os shows contam com interpretação fiel aos arranjos e formas originais, com iluminação, som e projeção de imagens HD.

