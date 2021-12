Banda Rock Forever lança novo DVD em Salvador

A banda Rock Forever se apresenta neste sábado, 29, em um tributo aos Beatles. O show acontece no Groove Bar, às 23h, e marca o lançamento do segundo DVD do grupo.

O trabalho traz imagens do show gravado no próprio Groove, com a participação do roqueiro baiano Fábio Cascadura. Entre as surpresas do repertório está a versão de "I Feel Fine", intitulada "Entrevista".

Os ingressos custam R$ 25 (feminino) e R$ 35 (masculino), mas é possível conseguir descontos por meio de uma lista disponível no site do Groove Bar. O público presente ganhará um exemplar do DVD.

