Banda Rock Forever faz homenagem aos Beatles

A banda Rock Forever estreia neste sábado, 12, o "Beatles Songs, A História das Canções". O show em homenagem a banda de rock britânica será no Colégio Salesiano Dom Bosco, na avenida Paralela, e trará no repertório músicas como “Yesterday”, “Eight Days a Week” e “Something”.

Juntos desde 2009, Jô Estrada, Fernando Barros, Du Txai, João Torres e Pedro Deliege já realizaram vários eventos em homenagem à banda dos anos 60. Sempre inovando no repertório, o grupo promete não esquecer os maiores sucessos dos ingleses.

O evento está marcado para as 19h30 e contará com outra edição no dia 19 deste mesmo mês. Os ingressos custam R$ 30.

