Banda Rock Forever apresenta show de clássicos

A banda Rock Forever relembra os clássicos do rock e as músicas que inspiraram gerações no show 'Golden Rocks, de Elvis aos Beatles', todas as sextas-feiras, às 23h30, no Santo Graal (antigo Jóia / Sushimaki) no Itaigara. As entradas custam R$50 (masculino) e R$30 (feminino)

Para o show 'Golden Rocks, de Elvis aos Beatles', a banda pesquisou as músicas que inspiraram o quarteto de Liverpool e fez uma seleção que exclui baladas românticas e privilegia batidas mais agitadas, como Rock n´roll music, Help, Twist and shout, entre outras.



No repertório, sucessos como Blue suede shoes (Elvis Presley), Twist and shout (Beatles) e Satisfaction (Rolling Stones).

A Banda - A Rock Forever surgiu do encontro de profissionais de diferentes áreas com um interesse em comum, a paixão pelos Beatles. O publicitário, presidente da Propeg, e guitarrista Fernando Barros se uniu com os amigos da banda Os Mustangs, João Torres (baixo) e Waldir Alberto (percussão) para tocar Beatles. Juntos, eles conheceram uma nova geração de apaixonados pelo quarteto de Liverpool, os músicos Rodrigo Jatobá (vocais), Jô Estrada (guitarra e vocais), Du Txai (guitarra) e Gabriel Siquara (bateria).

