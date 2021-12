Banda Restart é atração de festival em SSA

A nova grade de shows do festival Verão Coca-Cola, que acontecerá durante todos os domingos de janeiro, na Praia de Armação, foi divulgada nesta segunda-feira, 10. No palco principal, estão confirmadas as bandas Restart, Maglore, Forfun e Yow.

O evento, que movimenta a orla da capital com música, esporte, entretenimento e cultura, terá novidades na edição, dentre elas, o retorno do equipamento de Bungee Jump e a realização de campeonatos estaduais de beach soccer, bodyboarding e surf.

