Banda Radiola se apresenta nesta quinta na Varanda do Sesi

A banda Radiola volta a se apresentar em Salvador nesta quinta-feira, 7, às 21h, após alguns meses fora dos palcos soteropolitanos. O grupo faz show na Varanda do Teatro Sesi, no Rio Vermelho, onde apresenta canções do terceiro disco, Arrede - Tempo Sem Nome, e recebe convidados especiais. Os ingressos custam R$ 15.

O show desta quinta contará com a participação do cantor de black music Dão e do forrozeiro Cicinho de Assis. O público que marcar presença no evento pode guardar o canhoto do ingresso e obter desconto para o próximo show, que acontece no dia 14 de março.

