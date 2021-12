Banda Radiola faz show de rock gratuito nesta sexta

Os fãs da banda de rock Radiola podem programar a ida ao show do grupo nesta sexta-feira, 1º, às 21h, no largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. A entrada é gratuita. O repertório, segundo a banda, é baseado no terceiro e último disco ArRede: Tempo Sem Nome. A banda ainda traz no repertório desse show, os sucessos Gelo Liso é Paraíso Pra Quem Sabe Dançar e Dois de Fevereiro.

