Banda Psicose RAP lança novo CD neste domingo

A banda baiana Psicose RAP apresenta seu novo trabalho, o CD "Real Vida", no próximo domingo, 17, às 18h, na casa de show Commons, localizada no Rio Vermelho, em Salvador. O evento ainda vai contar com a participação de Makonnen Tafari, Não Pode Ser Nada e Khriz Santos, além dos DJ's Babi e Tau.

O grupo

Psicose RAP é formada por Amarildo Junior, Caique Souza, Felipe Magalhães e Alexandre Carvalho. O grupo foi fundado em 2014, e possui um EP contendo sete músicas, intitulado "Ataque Psicótico". O novo álbum está disponível nas plataformas digitais e já conta com um clipe da música "Falam de Nós", com mais de 110 visualizações no Youtube.

