Um movimento criado para inspirar e conectar pessoas no mundo todo através da música. Essa é a ideia do projeto musical Playing For Change, que se apresenta hoje, às 20 horas, na Itaipava Arena Fonte Nova.

Fundado em 2002 por Mark Johnson e Whitney Kroenke, o grupo alcançou as ruas dos Estados Unidos com câmeras e um estúdio móvel em busca de inspiração e do contato com as pessoas, com o objetivo de criar uma família global.



Participam da banda artistas com múltiplas facetas, utilizando a música como linguagem universal, espalhando a mensagem de amor, esperança e paz. E criando um estilo musical com elementos do reggae, aliados a músicas de sucesso, e inserção de vários instrumentos.

Conectando pessoas

O show desta noite conta com músicos de dez países diferentes, trazendo também a participação do percussionista baiano Paulo Heman.



A banda, que vem de uma longa temporada pelos Estados Unidos e Europa, tem viajado o mundo pelos últimos dez anos com a ideia de conectar pessoas e encontrar novos artistas para integrar o movimento.



"Nós pedimos aos melhores músicos que encontramos para fazer parte da banda", explica Mark Johnson, um dos fundadores.



As viagens do Playing For Change permitiram que os integrantes passassem a ver o mundo de uma nova maneira, encarando a música como um elemento capaz de conectar pessoas. "São diferentes estilos musicais se juntando para criar um novo estilo", diz Johnson.



Ouça a banda Playing For Change cantando "Stand By Me":

Debora Rezende Banda Playing For Change faz show na Arena Fonte Nova

Novo espaço

A banda integra o projeto Playing For Change Foundation, uma organização não-governamental que tem sido responsável pela construção de escolas de música em comunidades carentes. Hoje, na Itaipava Arena Fonte Nova, o show da banda Playing For Change marca o lançamento de um novo espaço para eventos no local, a tenda da Praça Sul.



Para o show, a banda traz o repertório do terceiro CD e DVD, Songs Around The World, que conta com participações de artistas como Keith Richards e Sara Bareilles. O público também vai poder ouvir sucessos do grupo, como Stand By Me, One Love e What's Going On. A abertura do evento fica por conta da banda baiana Filhos de Jorge.

adblock ativo