Banda Pastel de Miolos é atração da Vandex TV na sexta

A banda Pastel de Miolos é a atração de sexta-feira, 2, no programa Berlim Puro!, da Vandex TV. Apresentado pelo irreverente Vandex, o programa apresenta sempre shows transmitidos ao vivo, diretamente das “luxuriantes instalações” do Estúdio Em Transe.

Com 22 anos de atividades, a Pastel de Miolos é a mais antiga banda baiana de punk rock ainda na ativa, e é formada por André (baixo e voz) e Wilson (bateria, voz). Esta temporada do Berlim Puro! tem o apoio do Fazcultura (SecultBa). Assista sexta-feira, 20h30, pelo site da Vandex TV.

