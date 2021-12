Banda Parangolé lanca novo disco "Solta o Parango"

A banda Parangolé, que atualmente é comandada pelo cantor Tony Salles, lança mais um CD. O disco foi intítulado como "Solta o Parango", e conta com 20 faixas, sendo 7 inéditas.

"Solta o Parango", já está disponível no suamusica.com/parangole. O repertório também traz canções como: "Pegada Do Negão", "Subindo e Descendo" e "Devagarinho" está última que foi a música do carnaval pelo canal YouTube.

