Banda Os Informais retoma projeto neste sábado

As bandas de rock Os Informais e Zé Chico Bolo Doido animam a primeira edição do ano do Sábado Informal, que acontece neste sábado, 16, no Ciranda Café Cultura & Artes (Rio Vermelho).

O show começa às 21h e os ingressos podem ser adquiridos no local, no mesmo dia da apresentação. As duas bandas representam a cena do rock independente em Salvador e prometem levar para o público grandes clássicos do estilo, além de canções autorais. Mais informações pelo telefone 71 3012-3963.

