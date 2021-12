Banda Obituary traz o death metal da Flórida à cidade

Depois dos fãs locais de reggae, os de heavy metal são os mais contemplados com uma certa frequência de shows internacionais na cidade. A banda da vez é a norte-americana Obituary, que se apresenta nesta sexta-feira, 25, com abertura das bandas locais Headhunter DC e Malefactor.

Fundada há exatos 30 anos, a Obituary é considerada uma das pioneiras do estilo death metal, o mais sombrio e pesado (ainda que haja controvérsia sobre isso) entre os muitos subgêneros do heavy metal.

Curiosamente, ela surgiu na ensolarada Flórida, que acabou abrigando toda uma cena de bandas de "metal extremo", como Cannibal Corpse, Morbid Angel, Deicide e Death.

Paralelo igual pode ser feito com a Bahia, que apesar de todo o sol e toda alegria, também é pródiga em gerar bandas de death metal como as já citadas Headhunter DC e Malefactor, além de Mystifier, Devouring, Godslayer, Escarnium, Rattle, Suffocation of Soul, etc.

No show de hoje, a Obituary vai detonar um repertório de preferidas dos fãs, intenção explicitada pelo próprio título da turnê que passa pelo Brasil: Classic Set-List Take Over Tour.

Rugido da morte

Um dos primeiros vocalistas de heavy metal a cantar no estilo death growl (rugido da morte) - mais conhecido no Brasil como "vocal gutural" -, John Tardy fundou a banda com seu irmão, o baterista Donald Tardy. Além deles, a banda conta com o membro fundador Trevor Peres e Kenny Andrews (guitarras) e Terry Butler (baixo).

Depois do álbum de estreia, Slowly We Rot (1989), lançaram Cause of Death (1990), considerado um clássico do gênero. World Demise (1994) é considerado outro ponto alto de sua discografia.

Em 1997 a banda se separou, alegando cansaço de turnês. Se reuniram em 2003, lançando Frozen in Time (2005). O último CD foi Darkest Day (2009).

adblock ativo