Banda O Rappa apresenta nova turnê em Salvador

Após quase dois anos sem vir a Salvador, a banda O Rappa retorna à capital baiana para apresentar a nova turnê "Nunca tem fim". O evento será no dia 24, sábado, às 21h, no Wet'n Wild, com o show de abertura da banda Raimundos. O valor do ingresso ainda não foi informado.

O novo trabalho é uma mistura de dub, reggae, rock e hip hop. No repertório, além dos grandes sucessos do grupo, o público vai poder conferir as novas músicas "Anjos (Pra Quem Tem Fé)", "Auto-reverse", "Vida Rasteja", entre outras.

No palco, um cenário composto por containers que funcionam como telas para projeções mapeadas. As histórias revelam a história da banda, mesclando com situações de críticas sociais, como o que é visto em um jogo que procura por Amarildo, ajudante de pedreiro desaparecido na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.

A banda Raimundos apresenta o show de lançamento do álbum "Cantigas de Roda".

adblock ativo