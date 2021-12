Banda O Poeta está trabalhando no primeiro DVD e estreia no Salvador Fest

Donos do bordão "Outro sabor", a banda O Poeta, comandada pelo cantor John Ferreira, é uma das atrações confirmadas na edição de 2019 do Salvador Fest, que acontece neste domingo, 15. Em entrevista ao Portal A TARDE, a banda de pagodão baiano revela que está trabalhando no primeiro DVD, além de parcerias e inspirações para as músicas.

Se apresentando pela primeira vez na festa de camisa colorida mais aguardada da cidade, O Poeta fará show no 'Palco Pagodão'. Donos de hits como "Bunda no Paredão" e "Saco de Pão na Cara", eles fazem sucesso e conquistaram o público tocando nas festas de 'paredão' soteropolitanas. Durante o bate-papo, eles também comentam sobre o sucesso do pagodão, que vem ganhando cada vez mais adeptos, e como eles percebem os novos artistas que vêm surgindo no ramo.

Vocês conquistaram um público considerável que, inclusive, começou a repetir o bordão "Outro sabor" e cantar as músicas em diversas festas da cidade. O que vocês estão preparando de especial para a apresentação no Salvador Fest?

A gente vem trabalhando com muito carinho para o nosso primeiro DVD e nossa primeira apresentação no Salvador Fest, então a gente tem que se dedicar bastante para sair tudo como o planejado. Para que seja um grande espetáculo a nossa apresentação.

Qual é a sensação de apresentar para um grande público como o do Salvador Fest?

É uma sensação muito boa apresentar para um grande público como o do Salvador Fest. Nos dá uma sensação de conquista, de vitória, de que todo trabalho que estamos tendo está sendo bem recompensado e bem recebido.

Vocês estão fazendo shows em cidades do interior da Bahia. Já fizeram em outros estados?

Sim, já fizemos shows em várias cidades no interior da Bahia. Já passamos por Ipirá, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, Aramari, Barreiras, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Camamu, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana e outros. Fora do estado, acabamos de pisar o pé fora e nos apresentamos no Piauí, no Maranhão e em Aracaju.

Há um mês vocês lançaram o clipe da música "Ela Gosta do Preto". O que o público pode esperar de lançamento para os próximos meses?

Sim, foi um lançamento muito especial e é um clipe que já bateu 1 milhão de visualizações no YouTube. E iremos lançar sim, em breve, outros assuntos com a mesma pegada de conteúdo.

Recentemente também vocês fizeram uma parceria com a banda Lincoln & Duas Medidas, lançando uma música bem chiclete, inclusive, e com um clipe bem jovem e dançante. Vocês pretendem lançar mais parcerias como essa?

Sim, é muito bom estar sempre compartilhando ideias e trabalhos com amigos talentosos, que trabalham com música. Foi muito bacana poder gravar com Lincoln, que já é um parceiro musical. E sim, pretendemos gravar com outras pessoas também.

Com qual artista vocês gostariam de fazer parceria?

Temos muita vontade de gravar uma música com Claudinha Leitte. Que é uma cantora com um astral massa e que viajamos demais na voz.

O segmento do qual vocês fazem parte, o pagodão baiano, ganhou muitos adeptos e tem bastante banda seguindo essa linha. O que vocês acham sobre os novos artistas? Tem algum que chamou a atenção de vocês recentemente?

Os novos artistas que estão chegando agora no meio musical estão se posicionando bem, mas o mais importante é acreditar, ter fé, que é o primeiro passo, e o resto é só correr atrás.

A maioria das músicas que vocês lançam são peculiares e até criativas. De onde vem a inspiração para as letras?

Procuramos sempre buscar inspirações em tudo que me dá boas ideias, boas energias, para poder compor e escrever algo diferente, mas que traga sempre a verdade nas letras. A todo momento temos que estar ligados nas novidades, bolando letras com uma pegada diferente.

