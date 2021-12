Banda O Círculo homenageia Ilê Aiyê

O Círculo homenageia o Ilê Aiyê com a música Horizonte Mãe, composta por Roy, o vocalista da banda. A partir desta segunda-feira, 4, o clipe da música estará disponível nas redes sociais do grupo e será exibido pela TVE nos programas Soterópolis e TVE Revista.

Lançado na semana do Dia da Mulher, o clipe tem a Deusa do Ébano como personagem principal e foi gravado no estúdio do IlêAyiê, no Curuzu. Horizonte Mãe tem o som dos tambores da Banda Aiyê e nos vocais, além de Roy, os cantores do Ilê Iracema e Marcos.

Confira o clipe:

<VIDEO ID=1310879/>

