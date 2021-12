Banda Novo Som realiza apresentação única no Teatro Jorge Amado

A banda Novo Som retorna a Salvador nesta sexta-feira, 23, para realizar um show no Teatro Jorge Amado. Intitulado "Os Três", o grupo gospel sobe ao palco a partir das 21h30. Com músicas baseadas no estilo pop romântico, o grupo irá relembrar os grandes sucessos que os acompanham ao longo da carreira. Atualmente a Novo Som possui Alex Gonzaga no vocal, Mito nos teclados e vocal, além de Geraldo Abdo na bateria.

Carioca, a banda possui 30 anos na estrada e tem em seu repertório canções como "Pra Você", "Acredita", "Meu Universo", "Por Um Segundo" e "Escrevi". Neste ano a banda apresenta um novo trabalho sob autoria do cantor Anderson Freire, intitulada "Deus é Mais", que estará em breve nas plataformas digitais. A música compõe um projeto de produções inéditas, incluindo uma instrumental. Neste novo trabalho não haverá canções românticas, mas o grupo contará com as participações do DJ Alpiste, cantor Sérgio Lopes e de músicos que já fizeram parte da formação da Novo Som, como Charles Martins e Joey Summer.

Os ingressos estão à venda na bilheteria no teatro e também através da plataforma Ingresso Rápido. As entradas possuem o valor de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), além do Ingresso Solidário, que custa R$ 30 com um pacote de leite em pó.

