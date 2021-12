Banda Novo Som comemora 30 anos de carreira

Quando os três amigos de igrejas diferentes se juntaram para fazer uma banda, talvez não passasse pela cabeça o sucesso que iriam ter e que se transformariam em uma das bandas ícone do meio gospel. Foi assim o começo da banda Novo Som, em 1988 no Rio de Janeiro. O grupo ficou conhecido pelo som pop rock, dedicada ao público cristão. E, em comemoração aos 30 anos de carreira, o grupo relembra grandes sucessos em um show no Teatro Jorge Amado, nesta sexta-feira, 23.

"O projeto é o mais intimista de todos. É feito exclusivamente para o teatro e lugares pequenos, com o uso apenas de teclado, carron e voz", conta Alex Gonzaga, vocalista da banda. Ao falar da apresentação que esta rodando o Brasil, eles garantem que terão muitas novidades, "O show é uma apresentação nova para gente, nós não ensaiamos. O público corre o risco de ouvir uma música que nunca foi tocada. É bem possível de quem for para o show faça um registro que ninguém nunca teve, não temos um reportório que siga a risca", completa o tecladistas Mito Pascoal.

Os cantores garantem que o público pode esperar uma interação, “praticamente o povo conversa com a banda. As vezes a gente começa a conversar com as pessoas de lá de trás" afirma Alex.

Eles garantem que o essencial é não focar na fama imediata

Novos projetos

Conhecidos, também, pelo gênero Romântico, Black Music e Hard Rock, o grupo lançará um novo CD, que está dividido em cinco músicas agora em 2018, e outras cinco em 2019. O disco contará com uma música do também cantor e compositor Anderson Freire, intitulada como 'Deus é mais'. "Esse CD é um passeio, isso é nossa assinatura. Novo Som é uma banda pop que passeia por vários gêneros, nesse projeto tem exatamente isso", afirmou Alex.

As novidades não param e com 30 anos a banda segue se renovando com o tempo. O novo projeto contará ainda com três novidades. "Teremos as participações especiais, música instrumental registrada e a retirada da música romântica, que será uma exceção nesses 30 anos", completa o vocalista.

Ao falar das bandas gospel, o cantor diz que há um enfraquecimento. "As bandas estão sendo substituídas por grupos de louvores e ministérios de igrejas, estão acabando." E, sobre as novas bandas que estão sendo formadas, eles garantem que o essencial é não focar na fama imediata. "Pela nossa experiência, o Novo Som não foi criada pensando em fazer sucesso e viver da música. Hoje em dia quando a galera monta uma banda, eles querem ser reconhecidos logo e se frustam. Nós demoramos 10 anos para alcançar um “sucesso””, afirma o baterista Geraldo Abdo.

Sobre as novas apostas do meio gospel, os músicos citaram nome como Eli Soares e Anderson Freire.

