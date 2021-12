Banda Noturnos no Paraíso lança novo EP no Rock Games

Representante da nova geração do rock baiano, a banda Noturnos no Paraíso lança o novo álbum no próximo domingo, 5, no III Rock Games. O show da turnê 'Vivendo do Rock in Roll' acontece no Portela Café, no Rio Vermelho, às 16h. Os ingressos custam R$ 20 e estarão à venda no local.

O EP 'Nova História' traz cinco músicas autorais, que resgatam as influências do rock brasileiro dos anos 80 e 90 e o britânico dos anos 70. O grupo ainda transita pelos acordes do punk rock e do blues rock, além de ter sido influenciado pelo guitarrista norte-americano Stevie Ray Vaughan.

A Noturnos é formada por Alisson Suzart (vocal e guitarra), Éverton Santos (contrabaixo), Luiz Müllem (bateria) e Victor Carmo (guitarra).

O Rock Games é um evento para admiradores do rock baiano e de videogames. A terceira edição vai contar ainda com os shows das bandas CTRL X, Mondaze e Rubatosis.

