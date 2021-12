Banda Not Names se apresenta no programa Berlim Puro

A banda Not Names foi convidada para participar do programa Berlim Puro, da Vandex.TV, que será exibido no dia 27 de julho, às 20h30.

Formada por Sinho (vocal e guitarra), Samuel (baixo), Hiro (bateria) e Chuck (guitarra), o grupo catuense irá apresentar músicas do repertório de seus dois EP's: "Entre Amores e Revoltas" e "Tão Simples".

A Vandex.TV é um espaço virtual da música independente baiana. Nesta temporada, serão apresentados oito episódios transmitidos ao vivo no site e também através das redes sociais, na última quinta-feira de cada mês.

