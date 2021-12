Banda No Truque lança CD com show beneficente

A banda No Truque lança o CD "Pra Beber e Arrochar" nesta quarta-feira, 20, no Pra Começar Music Bar (Pituba). Liderada pelo cantor Genard Melo, a banda vai tocar músicas do novo CD, além de sucessos do pagode e do axé baianos.

Entre os convidados que fazem parte do show, foram confirmados os cantores Nara Costa, Norberto Curvello (Cangaia de Jegue) e Aila Menezes (Cabeça de Nós Todos).

O evento começa às 21h e os ingressos custam R$ 20. Toda a renda será revertida para o Núcleo de Apoio ao Combate ao Câncer Infantil (Nacci).

