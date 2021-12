Banda No Styllo lança novo vocalista em festa no Subúrbio Ferroviário

A banda No Styllo lançará oficialmente o novo cantor no dia 1º de novembro, no evento "Baile do Fogo", que acontecerá no Periperi Hall, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A festa contará ainda com os shows de Robyssão, O Ministro, Narcizinho e A Invasão.

O comando da banda No Styllo, desta vez, será o ex-vocalista da banda O Pânico, Allan Vieira. O artista formará a linha de frente com o veterano Gil Sousa e a backing dance Suh Mendler.

