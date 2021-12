A banda internacional Playing for Change se apresenta em Salvador no dia 23 de outubro, na Arena Fonte Nova. O grupo reúne músicos de várias nacionalidades e surgiu da crença dos produtores Marky Johnson e Whitney Kroenke de que a música tem o poder de atravessar fronteiras e superar a distância entre as pessoas.

Fundada em 2002, a Playing for Change reúne alguns dos artistas que participaram do projeto "Song Around the World", que gravava uma única música com artistas em diferentes partes do mundo.

As vendas dos ingressos antecipados para a apresentação já estão disponíveis nas lojas Ticketmix (Iguatemi, Paralela, Salvador e Barra), por R$ 60 o primeiro lote. O grupo apresenta o set list do terceiro CD/DVD "Songs Around The World" e ainda canções de sucesso como "Stand by Me", "One Love" e "What´s Going On".

Da Redação Banda multi-étnica faz show em Salvador

