Banda Mudei de Nome realiza Réveillon no meio do ano em agosto

A banda Mudei de Nome, antes conhecida como Alavontê, irá realizar o tradicional Réveillon no meio do ano. O evento será realizado no dia 18 de agosto, às 22h, no Convento do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

Intitulada de "Mudei de Ano", a festa de fato apresenta elementos de uma passagem de ano novo. Tanto que no local haverá contagem regressiva à meia noite, brindes e queima de fogos virtual.

Os ingressos para o evento custam R$ 100 e estão disponíveis nas lojas Osklen do Shopping Barra e por meio do site Safe Ticket.

Na nova formação, a banda é composta pelos artistas Ricardo Chaves, Magary Lord, Ramon Cruz e Jonga Cunha.

