Banda Mudei de Nome anima Festival da Primavera no Dique

Em clima de animação, aconteceu neste domingo, 16, o segundo dia da edição 2018 do Festival da Primavera Salvador. O evento começou às 10h com a tradicional volta no Dique do Tororó comandada pela banda Mudei de Nome. O grupo desfilou no Pranchão, trio que permite a aproximação dos artistas com o público.

Formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões, o Mudei de Nome – antigo Alavontê, que em maio encerrou as atividades e mudou a marca – realizou a concentração na Arena Fonte Nova, mesmo local onde se encerrou a apresentação, por volta das 13h30.

Durante o desfile, o Mudei de Nome apresentou sucessos já conhecidos do grupo e dos artistas, a exemplo de "Lê Fulerê", "Vou ficar Alavontê" e "Inventando Moda".

