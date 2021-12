Banda Mil Milhas faz show inédito no Terraço do Forte do Farol da Barra

Celebrando 20 anos, a banda Mil Milhas irá se apresentar no Terraço do Forte do Farol da Barra a partir das 16h, do dia 24 de novembro. Quem for ao local poderá reviver os clássicos vibrantes do melhor do pop rock nacional e internacional, que sempre animaram o público.

Como convidados, subirão ao palco ex-integrantes do grupo como Alejandro Fuentealba, Marcos Pedreira, Julio Moreno, Pará Monteiro, Jonga Cunha, além de outras atrações surpresas.

A banda é composta por Fernando Barreto (voz, vocais e guitarra), Raul Carlos Gomes (voz e bateria), Humberto Batalha (contrabaixo e vocais), Nino Moura (violão e guitarra) e Áureo Júnior.

