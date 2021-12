Banda Mil Milhas apresenta 'Graffiti' no Café-Teatro Rubi

A banda Mil Milhas apresenta nos próximos dias 20 e 21 de setembro, o show 'Graffiti' no Café-Teatro Rubi, Wish Hotel da Bahia. O nome do show é uma homenagem a uma das primeiras canções da banda, que tem mais de 20 anos de carreira.

O grupo é formado por Áureo Jr na voz, vocais e meia lua; Fernando Barreto na voz, vocais e guitarra; Humberto Batalha no contrabaixo e vocais; Nino Moura no violão e guitarra, e Raul Carlos Gomes, na bateria.

O repertório conta com um mix de músicas autorais e a canções de outros artistas, que trazem a faceta de entretenimento do grupo.

