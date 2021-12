Banda Meus Amigos Estão Velhos realiza show no Rio Vermelho

A banda Meus Amigos Estão Velhos irá se apresentar na noite desta sexta-feira, 27, no Leboowski Pub, localizado no Rio Vermelho. O grupo faz parte da grade do Festival Rock and Booze e sobe ao palco a partir das 21h. O evento também conta com o show da banda Os Informais e Bruma.

O grupo é composto por Thiago Ronco (vocal e guitarra), Bruno Carvalho (guitarra), Dudare (baixo) e Glauco Nevez (bateria). Juntos, eles irão apresentar canções do primeiro EP, 'Mojave Mojito', lançado em julho deste ano e conta com cinco músicas autorais. Durante o show, a banda também faz cover de artistas como David Bowie e Creedence Clearwater.

As entradas para o evento custam R$ 20 na bilheteria do Lebowski. Os interessados em participar da lista amiga, onde os ingressos custam R$ 15, devem enviar o nome através do direct da banda Meus Amigos Estão Velhos no Instagram.

